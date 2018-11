Wigilia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników samorządowych?

Polecamy: Jak wypowiadać umowy o pracę. Procedura i wzory dokumentów

Na chwilę obecną odpowiedź brzmi: „Co do zasady NIE, ale......”.

Czas pracy pracowników samorządowych reguluje w art. 42 ustawa o pracownikach samorządowych. Znajdziemy tam zapis, że regulamin pracy jednostki określa rozkład czasu pracy w sposób zapewniający obywatelom załatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie.

Zgodnie z art. 43 ww. ustawy w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

Nadmienię tylko, że zgodnie z art. 7 czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje, co do zasady, wobec pracowników samorządowych odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa i kierownicy jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z Kodeksem pracy i stanowiskiem doktryny, pracodawca, w naszym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) itd., ustala rozkład czasu pracy i ewentualne w nim zmiany. Jest on też odpowiedzialny za organizację procesu pracy w urzędzie w taki sposób by zapewnić obywatelom załatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie. Może więc on w ramach posiadanych uprawnień udzielić pracownikom np. dzień wolny od prac w Wigilię 2018 r., który zostanie odpracowany np. 15 grudnia 2018 r. Oczywiście pod wspomnianym wcześniej warunkiem, że powyższa zmiana rozkładu czasu pracy zapewni obywatelom załatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie.

W ocenie autora, umożliwienie załatwianie spraw obywatelom w dniu 15 grudnia 2018 r. (sobota) zamiast w Wigilię, jest dla nich korzystniejsze.

Dlatego pełna odpowiedź na pytanie: „Czy dla pracowników samorządowych Wigilia 2018 też będzie dniem wolnym?” powinna brzmieć: „Co do zasady NIE, ale jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa zdecydują się zmienić rozkład czasu pracy i zapewnią obywatelom załatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie to TAK”.