Urlop ojcowski i okres choroby a prawo do trzynastki

PYTANIE: Czy pracownik nabędzie prawo do trzynastej pensji, jeśli:

od 8 do 21 stycznia 2018 r. ( tj. 14 dni) przebywał na urlopie ojcowskim;

od 14 lutego 2018 r. przebywał na L4 przez 182 dni do wyczerpania zasiłku chorobowego;

następnie do końca roku przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym?

ODPOWIEDŹ: Tak. Mimo że pracownik przepracował zaledwie kilka dni na początku 2018 r., to nabędzie prawo do trzynastki, ale w wysokości proporcjonalnej do okresu faktycznie przepracowanego - bez doliczania do jej podstawy świadczeń uzyskanych w okresie przebywania na urlopie ojcowskim i zwolnieniu lekarskim.

UZASADNIENIE: Przepisy ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej: ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym) określają, że dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje pracownikowi, który przepracował u pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym. W zależności od okresu przepracowanego pracownikowi przysługuje nagroda roczna w pełnej wysokości - jeśli pracownik przepracował u pracodawcy cały okres kalendarzowy), lub proporcjonalnej - jeśli pracownik nie przepracował u danego pracodawcy pełnego roku, ale przepracował co najmniej 6 miesięcy.

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym wymienia jednak takie przypadki, w których pracownik jest uprawniony do otrzymania nagrody rocznej mimo niespełnienia wymienionych warunków. Zostały one wyczerpująco wymienione w art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Jednym z wyjątków jest korzystanie z urlopu ojcowskiego na podstawie przepisu art. 2 ust. 3 pkt 6 lit. ac: Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach: (…) 6) korzystania: ac) z urlopu ojcowskiego.

Inaczej jednak należy postąpić, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Sytuacja ta nie została wymieniona w ustawowym w katalogu wyjątków od reguły przepracowania. Jak podniesiono w wyroku Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2005 r., sygn. akt II PZP 9/05 - okres niezdolności do pracy spowodowany chorobą czy wypadkiem przy pracy nie jest okresem efektywnego wykonywania pracy. Z tego powodu należy uznać, iż pracodawca powinien pomniejszyć okres uprawniający do nabycia prawa i wysokość wypłaconej trzynastki o okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem czy chorobą, ponieważ pracownik w tym okresie nie wykonuje pracy, pomimo że nadal pozostaje w stosunku pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przedmiotowym stanie faktycznym należy wypłacić trzynastkę, ale w wysokości proporcjonalnej do okresu faktycznie przepracowanego, bez okresów absencji chorobowej i urlopu ojcowskiego. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości proporcjonalnej należy się pracownikowi za okres od 1 do 7 stycznia 2018 r. i od 22 stycznia do 13 lutego 2018 r.

W przypadku opisanym w pytaniu wynagrodzenie roczne ustala się dwuetapowo:

KROK 1. Najpierw ustala się, czy spełniony jest warunek przepracowania w danym roku kalendarzowym minimum 6 miesięcy lub czy zastosowanie znajdzie jeden z wyjątków wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Pracownik nie przepracował okresu 6 miesięcy, ale znajdzie tu zastosowanie wyjątek określony w treści przepisu, tj. korzystanie z urlopu ojcowskiego.

KROK 2. Następnie ustala się wysokość podstawy, biorąc pod uwagę, że należy się ono za okresy przepracowane, czyli za faktyczne świadczenie pracy.

W trakcie przebywania na urlopie ojcowskim pracownik nie świadczył pracy i za ten okres nie należy mu się trzynasta pensja, podobnie jak za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim czy świadczeniu rehabilitacyjnym. Należy ją obliczyć z okresu od 1 do 7 stycznia 2018 r. i od 22 stycznia do 13 lutego 2018 r.

PODSTAWA PRAWNA

art. 2 ust. 3 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1872)

ANNA KOPYŚĆ

ekspert prawa pracy i wynagrodzeń, szkoleniowiec, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo­płacowej, redaktor merytoryczny dwutygodnika "Rachunkowość Budżetowa"