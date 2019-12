Jakiego sprzętu komputerowego dotyczy obowiązkowa podzielona płatność?

Jednym z warunków wystąpienia obowiązkowej podzielonej płatności jest dokonanie zakupu towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W pozycji 60 tego załącznika wymienia się „Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych”. Tak ogólne określenie przedmiotu nabycia rodzi pytanie o to jaki konkretnie sprzęt należy zakupić, aby mógł wystąpić obowiązek dokonania zapłaty przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności?