Zbliża się termin złożenia sprawozdania SP-1. Kto musi je złożyć i co w nim wykazać? To ważne m.in. dla podatku od nieruchomości.

Jest coraz mniej czasu na złożenie części B sprawozdania SP-1. Czy wiesz, kto musi je złożyć, do kiedy i co w nim wykazać? Przepisy jasno to regulują, ale w praktyce pojawiają się problemy.

Jest coraz mniej czasu na złożenie części B sprawozdania SP-1

Rozpoczął się lipiec, a to oznacza, że organy podatkowe właściwe w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego mają coraz mniej czasu na złożenie części B sprawozdania SP-1.

Część A należało przekazać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych do 10 stycznia. Należało wykazać w niej:

- wysokość stawek podatku od nieruchomości,

- średnią cenę skupu żyta i średnią cenę sprzedaży drewna określone uchwałą rady gminy i przyjmowane na potrzeby wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym.

Z kolei do 20 lipca należy przekazać wypełnioną i podpisaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) część B sprawozdania. Przekazuje się ją do właściwej regionalnej izby obrachunkowej, która z kolei przekaże ją do ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 31 lipca danego roku podatkowego. Warto zwrócić uwagę na to, że w 2024 r. 20 lipca wypada w sobotę, a zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Oznacza to, że w tym roku termin na złożenie części B sprawozdania upłynie dopiero 22 lipca.

REKLAMA

Jak wypełnić część B sprawozdania?

Przed wypełnieniem części B sprawozdania należy:

1) sprawdzić aktualność części A sprawozdania na dzień 30 czerwca i w razie potrzeby zaktualizować ją;

2) pobrać dane do kolumny 2 „Stawka/Cena” za pomocą funkcji „Uaktualnij część A”, która jest dostępna po rozwinięciu listy zawartej pod przyciskiem „Kreatory”.

W części B sprawozdania należy wykazać:

- podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym;

- podstawy opodatkowania zwolnione od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin.