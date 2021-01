Podatek od małpek 2021. Kto płaci i ile wynosi?

Podatek od małpek od kiedy?

Podatek od małpek trzeba płacić od 1 stycznia 2021 roku. To opłata napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml.

Podatek od małpek kto płaci?

Podatek od małpek muszą płacić przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem. Dotyczy on hurtowni, które zaopatrują innego przedsiębiorcę, który prowadzi sprzedaż detaliczną alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży (głównie sklepy, stacje benzynowe). Podatku od małpek nie płacą sprzedawcy alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu (np. w pubach czy restauracjach).





Podatek od małpek ile wynosi?

Opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. W praktyce to:

1 zł od 100 ml małpki wódki 40%

2 zł od 200 ml małpki wódki 40%

0,88 zł od 250 ml małpki wina 14%.

Kiedy należy wnieść opłatę?

Podatek od małpek należy wnosić za dane półrocze, do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza. Opłatę należy wnieść na rachunek urzędu skarbowego. W tym samym terminie należy też złożyć informację elektroniczną za dany okres.

Za niewniesienie nowych opłat w terminie grożą dodatkowe opłaty karne.

Podatek od małpek ustawa

Podatek od małpek wynika z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nowe podatki 2021

Podatek od małpek i podatek cukrowy to nowe podatki, które weszły w życie w 2021 roku. Mają one na celu ograniczenie produkcji i konsumpcji niezdrowych napojów. Wpływy z podatku od małpek mają trafić w połowie do gmin i w połowie do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Mówiło się też o wprowadzeniu w 2021 r. nowego podatku od deszczu. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji a podatek od deszczu obowiązuje na dotychczasowych zasadach.