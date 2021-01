Podatek cukrowy od 2021 r. Czym jest, kto płaci i ile wynosi?

Co to podatek cukrowy?

Podatek cukrowy (inaczej: opłata cukrowa, podatek od cukru) to nowa danina. Czy dotyczy cukru? Czy obejmuje soki, napoje?

Podatek cukrowy jest to opłata od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz kofeiny lub tauryny w produkcie gotowym do spożycia. Ma on na celu zachęcić do wytwarzania oraz zakupu zdrowych produktów spożywczych.





Opłata cukrowa stanowi w 96,5% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ przeznacza pozyskane z niej środki na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki zdrowotnej związane z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia pacjentów z chorobami rozwiniętymi na tle niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych, w szczególności z nadwagą i otyłością.

Od kiedy obowiązuje podatek cukrowy?

Podatek cukrowy w Polsce obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Wszedł w życie na postawie Ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Podatek cukrowy co obejmuje?

Podatku cukrowego nie płaci się od napojów, które są:

wyrobami medycznymi

suplementami diety

żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego, preparatami do początkowego i dalszego żywienia niemowląt

wyrobami akcyzowymi

w których udział soku owocowego warzywnego lub owocowo- -warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu , a zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g na 100 ml napoju

roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, w których zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju

w których na pierwszym miejscu w wykazie składników znajduje się mleko albo jego przetwory (jogurty, maślanki, kefiry, mleko zsiadłe itp.).

Kto płaci podatek cukrowy?

Obowiązek zapłaty opłaty ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej:

1) podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju;

2) zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Jak obliczyć podatek cukrowy?

Na wysokość opłaty składają się następujące części:

1) opłata stała: 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej

2) opłata zmienna: 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju – w przeliczeniu na litr napoju.

Wysokość opłaty dla napojów zawierających powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju stanowi sumę części, o których mowa wyżej.

Napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny są objęte opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Wysokość opłaty dla napojów zawierających substancje słodzące oraz kofeinę lub taurynę stanowi odpowiednio sumę części wskazanych wyżej.

Napoje w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego a także napoje będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju są objęte wyłącznie częścią zmienną opłaty.

Do obliczenia opłaty zawartość cukrów w 100 ml napoju jest zaokrąglana w górę do pełnego grama.

Maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Podatek cukrowy gdzie płacić?

Organem właściwym w sprawie opłaty jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu obowiązanego do zapłaty podatku.