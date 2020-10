W przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, wskazuje się elementy: Naglowek,Podmiot1, Ewidencja (SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl).

Dokonanie korekty w przesłanej ewidencji VAT, która nie ma wpływu na część deklaracyjną VAT, zawartą we wspólnym pliku, nie wywoła skutków podatkowych dla rozliczenia tego VAT. Przykładowo pomyłka w numerze NIP kontrahenta nie będzie miała wpływu na termin zwrotu nadwyżki VAT naliczonego wynikającego z przesłanego już wcześniej rozliczenia VAT, zawartego w pierwotnym pliku.





Korekta części ewidencyjnej w strukturze JPK_V7M

1. W przypadku korekty ewidencji należy złożyć nowy, kompletny oraz zawierający poprawione dane plik XML. Niedopuszczalne jest złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane.

2. Korekty błędnego wpisu niewpływającego na wysokość VAT należnego lub naliczonego dokonuje się co do zasady poprzez jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu (np. DowodSprzedazy, NrKontrahenta lub NazwaKontrahenta). Natomiast jeśli podatnik jeszcze nie przesłał pliku za dany okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie tylko jednego zapisu z poprawnymi danymi.

3. Korekty dokumentów wpływających na wysokość podstawy opodatkowania lub VAT należnego ("in plus" lub "in minus") należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego za ten okres, za który zgodnie z przepisami ustawy o VAT powinna nastąpić korekta.

4. Korekty dokumentów wpływających na wysokość VAT naliczonego "in plus" lub "in minus" należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego. Natomiast w przypadku korekt dokumentów wpływających na wysokość VAT naliczonego "in minus", jeśli zgodnie z przepisami ustawy o VAT dokument pierwotny oraz korygujący można ująć w ewidencji za jeden okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie wyłącznie dokumentu pierwotnego pomniejszonego o wartości z dokumentu korygującego.

5. Wielkości liter nie mają znaczenia.

6. Numery dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu należy ująć w ewidencji w całości, zgodnie z ich oryginalną pisownią. Nie można pomijać części oznaczeń takich dokumentów.

