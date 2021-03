Sprzedaż zdemontowanego ogrodzenia pracownikom - jak udokumentować?

Szkoła podstawowa (jednostka budżetowa) chce sprzedać pracownikom zdemontowane ogrodzenie (środek trwały całkowicie zamortyzowany). Czy faktura ma być wystawiona z VAT? Jeśli tak, to z jaką stawką? Czy powinniśmy to nabić na kasę fiskalną? Zaznaczam, że sprzedaż będzie na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej? Jak to musimy wykazać w nowym JPK_VAT?

Odpowiedź: Ujęcie opisanej transakcji w nowym JPK_VAT uzależnione jest od sposobu jej udokumentowania. Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej co do zasady nie wymaga udokumentowania za pomocą faktury VAT. Oczywiście fakturę trzeba wystawić, jeśli zażąda tego pracownik będący nabywcą. Co do zasady należy zastosować 23% stawkę VAT.

