Odpowiedź: Jeżeli na fakturze zakupu widnieje zapis wskazujący jednoznacznie na wykonanie usługi, np. ,,wykonanie altany", to prawidłowa ewidencja księgowa powinna być dokonana na koncie kosztowym 402 ,,Usługi obce", w § 430 "Zakup usług pozostałych". Wykonana altana, ze względu na kwotę, powinna zostać przyjęta na stan jednostki (ewidencja na koncie 013 i 072) oraz wpisana do księgi inwentarzowej do ewidencji ilościowo-wartościowej tej jednostki.

Ewidencja księgowa wykonania altany dla DPS

