Montaż klimatyzatora - czy jest wydatkiem inwestycyjnym?

Odpowiedź: Tego typu klimatyzator stanowi stałe wyposażenie obiektu i jeżeli jego wartość wraz z montażem nie przekroczy 10 000 zł, to samo urządzenie powinno być sklasyfikowane w paragrafie 421 "Zakup materiałów i wyposażenia", a robocizna związana z jego montażem - w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych". Podstawowym celem zakupu klimatyzatora jest wyposażenie obiektu w to urządzenie, które podnosi komfort jego użytkowania, a nie sama usługa montażu.

reklama reklama

W związku z wprowadzoną od 1 stycznia 2018 r. - w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - znaczącą zmianą kwoty umożliwiającej podatnikom podatku dochodowego jednorazowe zaliczenie do kosztów takich zakupów (z 3500 zł na 10 000 zł), pojawiły się wątpliwości co do możliwości skorzystania z uprawnienia do określenia w polityce rachunkowości niższej wartości środków trwałych umarzanych jednorazowo. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie ewidencji środków trwałych oraz klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych znajduje się w Poradniku Rachunkowości Budżetowej 5/2018 na str. 8-11.

Odp. Piotr Wieczorek

specjalista ds. rachunkowości, umów i aktów prawnych, praktyk kontroli i certyfikowany szkoleniowiec