Klasyfikacja budżetowa kosztów obsługi międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej

Jako pracodawca nasza jednostka budżetowa jest obciążana kosztami obsługi międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej (proporcjonalnie do ilości członków, na podstawie zawartej umowy). W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy zaksięgować taki wydatek?

Wydatki jednostki budżetowej na rzecz jednostki udzielającej pomocy powinny zostać zaklasyfikowane do § 430 "Zakup usług pozostałych".

W świetle zapisów art. 6 ust. 1 ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych wydatki związane ze świadczeniem pomocy przez pracodawcę mogą mieć różny rodzaj i mogą to być wydatki obejmujące m.in. zakup usług lub składników majątkowych, usług remontowych, wynagrodzeń i honorariów. Pracodawca tworzący KZP powinien zaklasyfikować wydatek do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji zgodnie z jego rodzajem.

§ 430 "Zakup usług pozostałych"

Jednostka opłacająca składkę z tytułu umowy, na podstawie której jest obciążona składkami wydatek powinna zaklasyfikować zgodnie z objaśnieniami załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej) do § 430 "Zakup usług pozostałych". Wydatki opisane w pytaniu nie mają charakteru osobowego i nie powinny być klasyfikowane do wydatków osobowych.

Podstawa prawna art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1666)

załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2022 r., poz. 2045)

Jarosław Jurga

ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę merytoryczną w obszarze finansów publicznych, wspartą studiami podyplomowymi z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp