Jednostki budżetowe: jak odliczać VAT od faktur zakupowych mediów

Podatnicy czynni mają prawo odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur, jeżeli nabyte towary i usługi wykorzystują do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Opodatkowaniu natomiast podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług.

Czynny podatnik VAT

Jeżeli czynny podatnik VAT nabywa różne postacie energii (elektryczna, cieplna, gazowa, chłodnicza) od dostawców, a następnie dokonuje jej dostawy na rzecz swoich kontrahentów, to ten podatnik wykonuje czynność opodatkowaną, w związku z którą przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od dostawców.

Opodatkowanie usług

Jeżeli podatnik czynny działając we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej bierze udział w świadczeniu usług, to przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał te usługi i sam je wyświadczył. Z tego względu temu podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur, ponieważ sam świadczył on usługi podlegające opodatkowaniu.

Podstawa prawna art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, ust. 2a, art. 15 ust. 1-2, art. 86 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Marian Szałucki

doradca podatkowy