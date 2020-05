Sprawozdania finansowe jednostek sfery budżetowej w czasie epidemii koronawirusa - wyjaśnienia MF

Pytanie:

Jesteśmy państwową jednostką budżetową (jednostką nadrzędną) sporządzającą łączne sprawozdanie finansowe. Do naszej jednostki, do dnia 31 marca 2020 r., przekazane zostały przez jednostki podległe (państwowe jednostki budżetowe) sprawozdania finansowe sporządzone za 2019 r. W związku z rozporządzeniem jednostki podległe zwracają się z zapytaniem, czy dokumenty księgowe, które wpływają do nich w chwili obecnej i dotyczą 2019 r., powinny być ujęte w księgach rachunkowych 2019 r. w związku z przedłużeniem terminów obowiązków sprawozdawczych ujętych w tym rozporządzeniu?

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. przedłużone o dwa miesiące (60 dni) zostały terminy, o których mowa m.in. w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa (…) (Dz.U. z 2020 r., poz. 342). Z § 10 rozporządzenia wynika, że jego przepisy mają zastosowanie, co do zasady, do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

W sytuacji zatem, gdy przed 31 marca 2020 r. jednostka podległa zamknęła księgi rachunkowe, sporządziła na ich podstawie sprawozdanie finansowe i przekazała je do jednostki nadrzędnej w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego w rozumieniu § 27 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., nie jest możliwe wprowadzanie do ksiąg rachunkowych jednostki podległej dokumentów księgowych dotyczących 2019 r., otrzymanych po dniu sporządzenia i przekazania sprawozdania finansowego do jednostki nadrzędnej. Niemniej jednak uwzględnienia w tej sytuacji wymaga również przepis § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. Wynika z jego treści, że ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić do 30 kwietnia roku następnego (termin został przedłużony o 60 dni), a w jednostkach, których sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu lub wchodzi w skład sprawozdania finansowego podlegającego zatwierdzeniu, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy (termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego został przedłużony o 60 dni). Zatem w sytuacji gdy jednostka podrzędna otrzymała dokumenty dotyczące 2019r., które są istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, to zobowiązana jest do ich wprowadzenia do ksiąg rachunkowych tego roku obrotowego, ponownego sporządzenia sprawozdania finansowego i przesłania do jednostki nadrzędnej w celu prawidłowego sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

* Odpowiedzi udzielone są wyłącznie w świetle przepisów ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiedzi zostały przygotowane według stanu prawnego na dzień ich zamieszczenia. Prezentowane pytania i odpowiedzi nie dotyczą zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów podatkowych.