Wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli w rachunku zysków i strat

RADA

Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł (art. 53a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela). Ministerstwo Finansów wyjaśniło (w odpowiedzi na pytanie redakcji PRB), że świadczenie to jest odrębną od wynagrodzeń osobowych gratyfikacją wynikającą ze stosunku pracy i powinno być ujmowane w paragrafie 302 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" z odpowiednią czwartą cyfrą.





Tym samym jako świadczenie powinno być odnoszone na konto 405 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia". Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. Saldo konta 405 przenosi się zaś do rachunku zysków i strat do części B. Koszty działalności operacyjnej, pozycja VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników.

Podstawy prawne:

Agnieszka Drożdżal

wieloletni skarbnik gminy, doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju