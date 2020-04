Tarcza antykryzysowa – MF wyjaśnia jak stosować przepisy podatkowe w gminach

Ministerstwo podkreśliło znaczny stopień uogólnienia i elastyczność przepisów, umożliwiający podejmowania na terenie poszczególnych gmin decyzji zgodnych z ich polityką fiskalną, dostosowanych do lokalnej sytuacji.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło m.in., że:

➡️ gminom pozostawiono decyzję w zakresie określenia grup przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości,

➡️ nie ma konieczności precyzowania pojęcia „pogorszenia płynności finansowej”,

➡️ istnieje konieczność uproszczenie procedury korzystania z wprowadzanych preferencji, przy jednoczesnej możliwości zweryfikowania w późniejszym okresie przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych dla organów podatkowych w Ordynacji podatkowej, np. w ramach czynności sprawdzających,

➡️ brak możliwości takiej interpretacji przepisu, która dopuszczałaby, aby zwolnienie mogło zostać wprowadzone dla podmiotów wydzierżawiających swoje nieruchomości innym na prowadzenie działalności gospodarczej,

➡️ brak możliwości przedłużenia terminu płatności raty podatku po upływie tego terminu,

➡️ nie może być w takim przypadku wymagane od podatnika złożenie wniosku o zastosowanie zwolnienia,

➡️ w przypadku podjęcia uchwały o przedłużeniu terminów płatności rat podatku od nieruchomości, obowiązują one z mocy prawa, a więc podatnik nie musi składać indywidualnie wniosku o zastosowanie tej preferencji,

➡️ jeżeli rada gminy podejmie uchwałę w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku, a podatnik zapłaci raty w terminach ustawowych, to w jego przypadku nie dojdzie do udzielenia pomocy publicznej,

➡️ wprowadzanie zwolnień z podatku od nieruchomości dla części budynków i budowli jest możliwe,

➡️ początkowym terminem, od którego będzie mogło być stosowane zwolnienie, z uwagi na datę wejście w życie przepisów kompetencyjnych i fakt, że podatek od nieruchomości jest rozliczany w okresach miesięcznych, jest 1 kwietnia 2020 r.

Źródło: Rachunkowość Budżetowa