Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej na nowych zasadach

Przypominam o obowiązku wprowadzania danych o uczniach i nauczycielach do System Informacji Oświatowej - napisała minister edukacji Anna Zalewska w liście do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych wystosowanym w poniedziałek.

Zalewska przypomniała o ustawowym obowiązku wprowadzania do zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej, tj. nowego SIO, prawidłowych oraz kompletnych danych o uczniach i nauczycielach. Szefowa MEN podkreśliła, że dane te niezbędne są organom administracji publicznej do weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny.

Dane z SIO obejmują m.in. informacje o uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oświatowej, okresie jego uczęszczania do szkoły lub placówki oświatowej, typie szkoły lub rodzaju placówki oświatowej, a także nazwę i adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej.

Zalewska przypomniała również, że do 10 października za pomocą bazy SIO dyrektorzy szkół po raz pierwszy będą zobowiązani do przekazania danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty. Szefowa MEN zwróciła również uwagę na to, aby przekazywane dane były aktualne. Dodała, że w nowym SIO należy podać dane o pomieszczeniach szkół, placówek oświatowych oraz zespołów szkół i placówek oświatowych. "Informacje te są niezwykle ważne do prowadzenia polityki oświatowej państwa i monitorowania warunków dydaktycznych w szkołach" - napisała Zalewska.

System Informacji Oświatowej (SIO) to elektroniczny system baz danych. Działa od 2005 r. Nowe SIO zostało wdrożone w maju 2013 r. (stąd określenia stare SIO i nowe SIO). Gromadzi statystyczne i indywidualne dane o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach i uczniach, które są niezbędne do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych. Każda szkoła lub placówka oświatowa musi przesłać do SIO dane dotyczące m.in. liczby uczniów, nauczycieli, majątku szkoły i jej wydatków.(PAP)

autorka: Iwona Żurek