Księgowość budżetowa > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Kiedy do limitu umów terminowych nie wlicza się zatrudnienia sprzed 22 lutego 2016 r.?

Kiedy do limitu umów terminowych nie wlicza się zatrudnienia sprzed 22 lutego 2016 r.?

W 2014 r. zatrudnialiśmy pracownicę przez 3 miesiące na okres próbny oraz następnie przez rok (od początku grudnia 2015 r. do końca listopada 2016 r.) na podstawie umowy na czas określony. Zatrudniliśmy tę osobę ponownie w 2016 r. - od początku marca do końca września (umowa na czas określony) oraz od początku października 2016 r. do końca września 2017 r. Obecnie chcielibyśmy ją zatrudnić ponownie od początku września 2018 r. Czy możemy zawrzeć z nią umowę na czas określony?