Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

W dniu 1 stycznia 2018 r. pracownica przebywała na urlopie wychowawczym. Czy jeżeli w październiku 2018 r. zechce ona zakończyć ten urlop, to powinna podjąć pracę w celu nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego? Czy może wystarczy, że zgłosi pracodawcy gotowość do pracy i po urlopie wychowawczym otrzyma proporcjonalny urlop wypoczynkowy?