Odpowiedź: Nadal obowiązujący i niezmieniony w swojej treści art. 149 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.) wyłącza obowiązek ewidencjonowania godzin pracy m.in. pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy. Regulację tę należy odnosić obecnie do całego zakresu informacji o godzinach pracy, a więc nie tylko do liczby godzin, ale również do przedziałów czasowych, w których praca była wykonywana.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł:

reklama reklama



Czy głównej księgowej zatrudnionej w dwóch jednostkach należy prowadzić ewidencję czasu pracy

Przeczytaj uzasadnienie odpowiedzi.