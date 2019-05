Odpowiedź: Nie. Aby uzyskać prawo do nagrody jubileuszowej, pracownikowi odchodzącemu na emeryturę musi brakować mniej niż 12 miesięcy do osiągnięcia stażu uprawniającego do tej nagrody.

Jak obliczyć okres uprawniający do nagrody jubileuszowej po przejściu na emeryturę

