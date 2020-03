NFZ zwiększył stawki dla ratowników medycznych za wyjazd do pacjenta z koronawirusem

Zmianie uległy stawki zapisane w zarządzeniu prezesa Funduszu z 8 marca.

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego w specustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia został w nim upoważniony do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z COVID-19, chorobą, którą wywołuje koronawirus.

Przewidziana pierwotnie opłata ryczałtowa za gotowość do transportu sanitarnego została określona na poziomie 720 zł za dobę (co oznaczało, że dwuosobowy zespół otrzymałby 15 zł za godzinę pracy) zaś sam transport na 150 zł za każdy wyjazd. W przestrzeni publicznej pojawiały się głosy, że są to wartości niedoszacowane.

"Prezes NFZ podpisał właśnie zarządzenie, w którym wprowadza nowe stawki" – podał w czwartek rzecznik MZ.

"Po zmianach to 960 zł ryczałtu dobowego za gotowość i 120 zł za wyjazd, w przypadku karetki z jednym ratownikiem, zaś w przypadku karetki z dwoma ratownikami ryczałt wyniesie 1920 plus 150 za wyjazd” – dodał.