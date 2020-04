Jakie są skutki nieprawidłowego odwołania dyrektora przez zarząd powiatu

Zarząd powiatu uchwałą odwołał dyrektora centrum usług wspólnych (CUW) bez zachowania okresu wypowiedzenia (na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). Następnie wojewoda stwierdził nieważność uchwały, uzasadniając, że dyrektor był jednocześnie radnym gminy, która nie wyraziła zgody na rozwiązanie z nim stosunku pracy. Pomimo to zarząd powiatu powierzył stanowisko dyrektora CUW innej osobie. Następnie podjął on uchwałę o upoważnieniu nowego pracownika do wydawania w imieniu zarządu decyzji administracyjnych oraz załatwiania w jego imieniu spraw z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, szczegółowo opisanym w uchwale. Wojewoda stwierdził nieważność tej uchwały. Ponadto zarzucił zarządowi, że ten, nie czekając na rozstrzygnięcie prawidłowości odwołania dyrektora, nie wstrzymał się od dokonywania jakichkolwiek czynności związanych z powołaniem nowego dyrektora oraz udzielił mu upoważnienia do działania w imieniu zarządu powiatu. Czy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z poprzednim dyrektorem zarząd powiatu mógł to stanowisko powierzyć innej osobie i upoważnić ją do wydawania decyzji administracyjnych?

Odpowiedź: Nie. W sytuacji przedstawionej w pytaniu zarząd powiatu nie mógł powierzyć innej osobie pełnienia stanowiska dyrektora CUW i upoważnić jej do wydawania decyzji administracyjnych. Jego uchwała o odwołaniu poprzednika, na skutek stwierdzenia jej nieważności przez wojewodę, nie wywołała skutku prawnego w postaci odwołania dyrektora centrum. Zatem nie było wakatu na tym stanowisku.

