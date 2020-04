Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku - korekta PIT-11

W latach 2018-2019 od dokonanej na rzecz członków rodziny wypłaty wchodzącego do masy spadkowej wynagrodzenia po zmarłych pracownikach została niesłusznie pobrana i przekazana do urzędu skarbowego zaliczka na podatek dochodowy. Jak skorygować taką sytuację? Czy należy wystawić rodzinie PIT-11 za 2019 r., skoro zaliczkę odprowadzono? Czy zrobić korektę listy płac i dopłacić członkom rodziny należny podatek? Ale jak w takiej w takiej sytuacji ująć to w deklaracji PIT-4? Czy nie trzeba będzie wówczas korygować wystawionego już PIT-11 za 2018 r. i 2019 r.?