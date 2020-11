Pracownik jest zatrudniony od poniedziałku do piątku za wynagrodzeniem w stawce miesięcznej. Od 28 sierpnia do 25 września 2020 r. decyzją uprawnionego organu odbywał kwarantannę. W dniu 28 września 2020 r. do zakładu pracy wpłynęło zwolnienie lekarskie na okres do 2 października. Jak należało obliczyć wynagrodzenie i świadczenia za wrzesień?

Odpowiedź: Zakładając, że jest to pierwsza w tym roku niezdolność do pracy pracownika w wieku poniżej 50 lat, za okres od 1 do 25 września oraz od 28 do 30 września przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy. Pracownik nie nabył prawa do wynagrodzenia za pracę, gdyż we wrześniu jej w ogóle nie wykonywał.





Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł: Jak ustalić wysokość wynagrodzenia za część miesiąca pracownika przebywającego na kwarantannie

Zapoznaj się z uzasadnieniem odpowiedzi.