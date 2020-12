Rozliczenie dyżuru telefonicznego pracownika pomocy społecznej w okresie pandemii

Pytanie: Jak należy rozliczać domowe dyżury telefoniczne pracowników ośrodka pomocy społecznej, jeśli nie w każde dni przyjmują telefony?

Odpowiedź: Rozliczenie pełnionego w miejscu zamieszkania dyżuru pracownika pomocy społecznej jest uzależnione od tego, czy w trakcie tego dyżuru świadczył on pracę polegającą na udzielaniu konsultacji telefonicznych, przyjmowaniu zgłoszeń itp. Jeżeli pracownik w danym dniu nie będzie przyjmował telefonów, to w takim przypadku nie będzie przysługiwał mu czas wolny. Gdyby jednak pracownik podczas dyżuru świadczył pracę (odbierał połączenia telefoniczne), to w takim przypadku przysługiwać mu będzie czas wolny lub wynagrodzenie.





