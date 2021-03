Czy głównemu księgowemu jednostki samorządowej można odebrać dodatek funkcyjny

Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego zatrudnia pracownika na stanowisku głównego księgowego. Czy temu pracownikowi można zmniejszyć lub odebrać dodatek funkcyjny z powodu nienależytego wykonywania obowiązków?

Odpowiedź: Dodatek funkcyjny jest składnikiem wynagrodzenia. Należy się za pełnienie określonej funkcji czy stanowiska. Co do zasady, kiedy pracownik pełni taką funkcję, to nie jest możliwe odebranie mu lub zmniejszenie dodatku. Może to nastąpić wraz ze zmianą stanowiska lub funkcji, w drodze wypowiedzenia warunków pracy lub płacy. Gdy pracodawca jednak chce, by główny księgowy nadal pełnił tę funkcję, "bezpieczniejsze" jest obniżenie mu wynagrodzenia zasadniczego zamiast pozbawienia albo obniżenia dodatku funkcyjnego.

