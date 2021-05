Czy blaszaki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

Czy gmina może naliczać podatek od nieruchomości od tzw. blaszaków, które służą jako składziki na narzędzia, czy jako pomieszczenia do przechowywania różnych rzeczy, np. rowerów, kosiarek itp. Zgodnie z prawem budowlanym, nie są to ani budynki, ani obiekty budowlane.

Odpowiedź: Problem opodatkowania podatkiem od nieruchomości tzw. blaszaków od lat budzi kontrowersje. W uproszczeniu - jeśli tzw. blaszak nie ma fundamentów, to nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości jako budynek, a co za tym idzie, jeśli potencjalny podatnik podatku od nieruchomości nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej, to taki garaż nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

