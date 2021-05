Nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego do spółdzielni socjalnej

Czy jednostka budżetowa podległa powiatowi może dokonać nieodpłatnego przekazania lub darowizny majątku ruchomego spółdzielni socjalnej?

Odpowiedź: Istnieją materialno-prawne podstawy do dokonania nieodpłatnego przekazania lub darowizny majątku ruchomego na rzecz spółdzielni socjalnej. Aby jednak istniały "podmiotowe" podstawy do tego rodzaju czynności przez kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, musi to jednoznacznie wynikać z uchwały zarządu powiatu regulującej zasady gospodarowania mieniem powiatu, uzupełnionej stosownym upoważnieniem dla ww. kierownika. Ma to o tyle istotne znaczenie, że kompetencji po stronie organów administracji publicznej nie można domniemywać, a zastosowanie takiej metodologii działań z pewnością uchroni przed ewentualnymi nieprawidłowościami wykazywanymi np. w toku kontroli prowadzonej przez regionalną izbę obrachunkową.

