Aport wodociągu a opodatkowanie VAT

Czy wniesienie aportem sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w zamian za podwyższenie ilości udziałów gminy w spółce będzie podlegało opodatkowaniu, czy będzie korzystało ze zwolnienia od VAT z uwagi na to, że od momentu oddania do użytkowania do momentu wniesienia aportem minęły już 2 lata?

Gmina w latach 2015-2018 prowadziła inwestycje polegające na budowie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Sieci zostały oddane do użytkowania w 2018 r. i były wykorzystywane do dostawy wody i odbioru ścieków. Dostawcą usług była gmina (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków prowadzi urząd gminy w ramach wyodrębnionego referatu). Obecnie gmina rozważa przekazanie tego zadania (dostawa wody i odbiór ścieków) przedsiębiorstwu komunalnemu, które działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sieci miałyby być wniesione do przedsiębiorstwa aportem. Czy wniesienie aportem przedmiotowych sieci w zamian za podwyższenie ilości udziałów gminy w spółce będzie podlegało opodatkowaniu, czy będzie korzystało ze zwolnienia od VAT z uwagi na to, że od momentu oddania do użytkowania do momentu wniesienia aportem minęły już 2 lata?

Odpowiedź: Tak, aport tej budowli (wodociągu) do spółki komunalnej będzie co do zasady zwolniony z podatku w związku z upływem ponad dwóch lat od "pierwszego zasiedlenia" tej budowli. Zakładając jednak, że gmina odliczała VAT od jego budowy, zaś od jego wybudowania nie upłynęło więcej niż 10 lat, rozwiązaniem korzystniejszym wydaje się rezygnacja ze zwolnienia i wybór opodatkowania (co jest możliwe).

