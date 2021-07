W jaki sposób oblicza się termin 3 miesięcy zatrudnienia do celów PPK?

Jeśli pracownik nie złoży deklaracji o nieprzystępowaniu do PPK, to w jakim terminie należy zawrzeć w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK?

Miejski ośrodek pomocy społecznej zatrudnia na zastępstwo asystenta rodziny od maja do czerwca 2021 r. Planuje jednak zawrzeć z nim umowę na czas określony od września. Jeśli pracownik nie złoży deklaracji o nieprzystępowaniu do PPK, to w jakim terminie należy zawrzeć w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK?

Odpowiedź: Okres 3 miesięcy zatrudnienia nie musi być okresem ciągłym i należy przyjąć, że oznacza 90 dni. Dla opisanego w pytaniu asystenta rodziny zatrudnionego od 1 maja do 30 czerwca i ponownie od 1 września okres 3 miesięcy upłynie 30 września, co oznacza, że umowę należy zawrzeć do 10 października 2021 r. Rodzaj obydwu umów nie ma znaczenia.

