REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Budżet państwa na minusie już na starcie roku. Deficyt sięgnął miliardów, a dane MF zaskakują

Budżet państwa na minusie już na starcie roku. Deficyt sięgnął miliardów, a dane MF zaskakują

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 marca 2026, 11:25
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pierwsze miesiące 2026 r. przynoszą niepokojące sygnały dla finansów publicznych. Deficyt budżetu państwa sięgnął już dziesiątek miliardów złotych, a choć wpływy z podatków rosną, to wydatki rosną jeszcze szybciej. Najnowsze dane Ministerstwa Finansów pokazują, gdzie państwo traci – i gdzie jeszcze zarabia.

rozwiń >

Deficyt rośnie już na początku roku. Podatki rosną, ale to nie wystarcza

Deficyt budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2026 r. wyniósł 48,5 mld zł, dochody 78,3 mld zł, a wydatki 126,8 mld zł - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

REKLAMA

REKLAMA

Resort przekazał, że dochody podatkowe budżetu państwa w tym czasie wyniosły 69,5 mld zł i były wyższe o ok. 2,1 mld zł (tj. 3,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – luty 2025 r.

Dochody z podatku VAT wyniosły 64,5 mld zł i były wyższe o ok. 0,9 mld zł (tj. 1,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – luty 2025 r.. W przypadku podatku akcyzowego było to 14,1 mld zł, czyli o ok. 1,2 mld zł (9,4 proc.) więcej niż w analogicznym okresie ub.r.

Dlaczego PIT spadł? Kluczowa zmiana

Ministerstwo podało, że dochody z podatku PIT były ujemne i wyniosły –24,7 mld zł; były one niższe o ok. 1,9 mld zł (8,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – luty 2025. W raportowanym okresie dochody z podatku CIT wyniosły 11,2 mld zł i były wyższe o ok. 1,1 mld zł (11,1 proc.) w stosunku do ub.r.

REKLAMA

Jak wskazał resort, niższe dochody budżetu państwa z PIT w okresie styczeń - luty 2026 względem analogicznego okresu ub.r. wynikają z wyższych udziałów przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w styczniu i lutym tego roku względem 2025 r. Łączne udziały JST w tym okresie wyniosły 59,5 mld zł wobec 53,5 mld zł w 2025 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ministerstwo przypomniało, że zgodnie z reformą dochodów JST obowiązującą od 2025 r., na styczeń i luty jednostkom samorządu terytorialnego przypisane zostały podwójne raty udziałów. Łączne wpływy z PIT (budżet państwa oraz JST) wyniosły 34,9 mld zł w okresie styczeń - luty br. i były 13,6 proc. wyższe niż w 2025 r. Wzrost ten w kwocie bezwzględnej był jednak niższy niż wzrost rat przekazanych JST. Gdyby udziały JST w PIT za okres I-II były takie jak w 2025 r., dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby -18,6 mld zł, tj. 4,2 mld zł więcej r/r.

CIT rośnie przez zmiany dla banków

„W przypadku dochodów z CIT za luty 2026 r. należy mieć na uwadze, że od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje podwyższona stawka CIT m.in. dla banków komercyjnych (wzrosła z 19 proc. do 30 proc.). Ze względu na terminy płatności luty jest pierwszym miesiącem, gdzie widoczne są większe wpływy z tego tytułu za styczeń 2026 r.” - przekazał resort.

Co wpłynęło na VAT? Inwestycje i spadki produkcji

Resort dodał, że w przypadku oceny dochodów z VAT narastająco w roku pozytywnie wpływała realizacja inwestycji publicznych, w tym militarnych - w grudniu 2025 r., z tytułu których wpłaty były widoczne w styczniu br. Z kolei na lutowych dochodach z VAT negatywnie zaważył spadek produkcji przemysłowej o 1,5 proc. r/r oraz produkcji budowlano-montażowej o 12,8 proc. r/r w styczniu br.

Dochody niepodatkowe też rosną

W okresie styczeń – luty 2026 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 8,8 mld zł i było wyższe o ok. 0,6 mld zł (tj. 7,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – luty 2025 r.

Mniej pieniędzy z emisji CO2

Ministerstwo poinformowało też, że w okresie styczeń-luty 2026 r. budżet państwa zasiliła kwota wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w wysokości ok. 1,5 mld zł. Była to kwota niższa o ok. 0,4 mld zł, tj. ok. 22,9 proc. w porównaniu do takiego samego okresu rok wcześniej.

Wydatki rosną szybciej niż dochody

Resort przekazał, że wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2026 r. wyniosło 126,8 mld zł tj. 13,8 proc. planu, jednocześnie było wyższe o ok. 14,7 mld zł (tj. o 13,2 proc.) w stosunku do analogicznego okresu roku 2025.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość budżetowa
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z podpisem prezydenta. Jakie zmiany?
25 mar 2026

Kancelaria prezydenta poinformowała w środę, że prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych, której celem jest dokończenie Reformy Systemu Budżetowego.
Budżet państwa na minusie już na starcie roku. Deficyt sięgnął miliardów, a dane MF zaskakują
24 mar 2026

Pierwsze miesiące 2026 r. przynoszą niepokojące sygnały dla finansów publicznych. Deficyt budżetu państwa sięgnął już dziesiątek miliardów złotych, a choć wpływy z podatków rosną, to wydatki rosną jeszcze szybciej. Najnowsze dane Ministerstwa Finansów pokazują, gdzie państwo traci – i gdzie jeszcze zarabia.
Jednorazowe odprawy w PGG ruszają w kwietniu. Setki górników czekają na pieniądze
19 mar 2026

Polska Grupa Górnicza podpisała z Ministerstwem Energii umowę ws. dotacji na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych. Spółka zapowiada uruchomienie jednorazowych odpraw w kwietniu.
Od lipca podwyżki w ochronie zdrowia. Wiceminister: "Wszyscy poniesiemy skutki finansowe"
16 mar 2026

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka poinformowała w poniedziałek, że na posiedzeniu zespołu trójstronnego nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie przesunięcia waloryzacji płac minimalnych. W związku z tym 1 lipca wynagrodzenia w ochronie zdrowia wzrosną - dodała.

REKLAMA

Satelity i technologia stealth - polski program kosmiczny: plany wydania 2,4 miliardów złotych na najbliższe 9 lat
13 mar 2026

Sieć Badawcza Łukasiewicz zaprezentowała Program Badań Kosmicznych - kilkadziesiąt projektów za 2,4 mld zł realizowanych do 2035 r. Polska ma budować własne platformy satelitarne, technologie rakietowe i materiały obniżające wykrywalność. Satelity mają być wynoszone na orbitę m.in. z samolotów i mobilnych wyrzutni. Rząd mówi wprost: nie chcemy zależeć od zagranicznych korporacji.
NFZ planuje zmiany w rozliczaniu badań diagnostycznych. Czy pacjenci powinni się martwić?
05 mar 2026

Narodowy Fundusz Zdrowia planuje zmienić zasady rozliczania badań diagnostycznych: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, kolonoskopii i gastroskopii. Prezes NFZ Filip Nowak uważa, że zmiana nie wpłynie na dostępność tych badań dla pacjentów.
Pracodawcy wciąż nie chcą wypłacać nagród jubileuszowych sprzed 1 stycznia 2026 r. i źle stosują obowiązujące przepisy
02 mar 2026

Pierwszy okres stosowania nowych czy znowelizowanych regulacji prawnych często wiąże się w praktyce z szeregiem wątpliwości, szczególnie tych związanych z odpowiednim postępowaniem w okresie przejściowym. Tak jest również w przypadku przepisów dotyczących stażu pracy. I choć MRPiPS wyjaśnia jak należy postępować, pracodawcy wciąż mają wątpliwości.
Nowe przepisy podnoszą staż pracy, ale nie idą za tym pieniądze. Budżetówki w trudnej sytuacji
26 lut 2026

Rząd wprowadził zmiany w przepisach o stażu pracy, ale nie dał pracodawcom ze sfery budżetowej pieniędzy na ich realizację - pisze w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”.

REKLAMA

Poczta Polska dokonała dużej redukcji zatrudnienia. W ciągu roku zlikwidowano 8,5 tysiąca etatów
25 lut 2026

W ub.r. o 14,5 proc. spadło zatrudnienie w Poczcie Polskiej wobec 2024 r., to niemal 8,5 tys. etatów - podał w środę wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona. Dodał, że wstępnie wynik sprzedażowy spółki za 2025 r. uległ poprawie, co było efektem niższych kosztów i wyższych przychodów ze sprzedaży.
Elektroniczny obieg umów – szybszy, prostszy, tańszy
25 lut 2026

Zarządzanie umowami prawnymi w tradycyjnym obiegu dokumentów jest czasochłonne, kosztowne i obarczone ryzykiem błędów. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w firmie pozwala przenieść ten proces do środowiska cyfrowego. Przebiega on wówczas bezpieczniej, szybciej i taniej. Wyjaśniamy, z czego to wynika.
Zapisz się na newsletter
Jak dysponowane są finanse publiczne? Bądź na czasie z najnowszymi przepisami, najlepszymi praktykami oraz wskazówkami dotyczącymi księgowości budżetowej – zapisz się na newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA