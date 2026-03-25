Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z podpisem prezydenta. Jakie zmiany?

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z podpisem prezydenta. Jakie zmiany?

25 marca 2026, 09:46
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z podpisem prezydenta. Jakie zmiany?
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z podpisem prezydenta. Jakie zmiany?
Kancelaria prezydenta poinformowała w środę, że prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych, której celem jest dokończenie Reformy Systemu Budżetowego.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych

Chodzi o nowelizację ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Reforma Systemu Budżetowego została podzielona na dwie części. Pierwsza – już wdrożona - obejmuje średniookresowe ramy budżetowe oraz zmiany w przeglądach wydatków. Przepisy wprowadzające drugą część reformy zostały zawarte w przegłosowanej przez Senat ustawie – chodzi o zmiany w klasyfikacji budżetowej, systemie zarządzania budżetem i wprowadzenia kryteriów oceny inwestycji publicznych.

Zmiany te mają przełożyć się na poprawę skuteczności oraz efektywności wydatkowania środków publicznych. Wprowadzony ma zostać nowy układ grup wydatków publicznych - mają być podzielone zgodnie z ich charakterem ekonomicznym, czyli na: transfery bieżące, np. dotacje; świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki bieżące; wydatki majątkowe (inwestycje) oraz transfery majątkowe, np. dotacje inwestycyjne.

Analogiczne zmiany wprowadzono w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Dodatkowo, w ramach każdej z ww. grup, prezentowane będą wydatki na realizację programów finansowanych, m.in. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Co się zmieni?

Nowela w zakresie zarządzania budżetem państwa zawiera m.in. regulacje, które mają usprawnić procesy związane z opracowaniem projektów planów finansowych oraz harmonogramu dochodów i wydatków. Wprowadzono nowy termin opracowania i przekazania dysponentom części budżetowych projektów planów finansowych na następny rok budżetowy - obecna data 1 grudnia ma być zamieniona na 25 listopada. Skrócony ma być też termin przekazywania przez dysponentów jednostkom podległym informacji o kwotach dochodów i wydatków – z 10 dni roboczych na 7 dni kalendarzowych, co ma uelastycznić proces realizacji oraz wykonania budżetu państwa.

Ustawa nakazuje, aby do projektu ustawy budżetowej były prezentowane dodatkowe informacje dotyczące części budżetu państwa z podziałem kompetencji poszczególnych ministrów. Ponadto obowiązkowe ma być umieszczanie w uzasadnieniu do ustawy budżetowej planów finansowych i funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego. Ma to zapewnić kontrolę parlamentarną i społeczną w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków w tych funduszach. Ustawa zakłada też, że sprawozdanie z wykonania tych planów finansowych ma być zawarte w uzasadnieniu do wykonania ustawy budżetowej przedkładanym w każdym roku Sejmowi.

Zmiany w zakresie inwestycji publicznych dotyczą m.in. dokonywania ich ocen, gdy szacunkowy łączny koszt takich inwestycji wynosi co najmniej 10 mln zł. Ocena takiej inwestycji ma być publikowana, gdy jej szacunkowy łączny koszt przekracza 500 mln zł. Publikowane mają być też informacje o realizowanych inwestycjach publicznych, gdy ich wartość kosztorysowa wynosi co najmniej 100 mln zł.

Nowe przepisy dotyczą inwestycji publicznych finansowanych lub dofinansowanych w łącznej kwocie minimum 50 proc.: z wydatków budżetu państwa, z wydatków państwowych funduszy celowych, z wydatków funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK oraz z wykorzystaniem papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie. Regulacje te nie dotyczą inwestycji m.in. współfinansowanych ze środków europejskich.

Ustawa zmienia również zasady dotyczące budżetów samorządów. W uzasadnieniu poinformowano, że celem zmian jest m.in. usprawnienie procesu realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z ustawą JST będą mogły wprowadzać zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie limitów zobowiązań lub kwot wydatków na wszystkie przedsięwzięcia wieloletnie (a nie tylko związane z realizacją projektów UE, jak dotychczas). Zakres zmian został uwarunkowany niepogorszeniem wyniku budżetu JST dla każdego roku objętego prognozą.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wyjątkiem jest art. 1 pkt 37, który dotyczy sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej i wchodzi w życie 1 stycznia 2027 r. (PAP)

Księgowość budżetowa
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z podpisem prezydenta. Jakie zmiany?
25 mar 2026

Kancelaria prezydenta poinformowała w środę, że prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych, której celem jest dokończenie Reformy Systemu Budżetowego.
Budżet państwa na minusie już na starcie roku. Deficyt sięgnął miliardów, a dane MF zaskakują
24 mar 2026

Pierwsze miesiące 2026 r. przynoszą niepokojące sygnały dla finansów publicznych. Deficyt budżetu państwa sięgnął już dziesiątek miliardów złotych, a choć wpływy z podatków rosną, to wydatki rosną jeszcze szybciej. Najnowsze dane Ministerstwa Finansów pokazują, gdzie państwo traci – i gdzie jeszcze zarabia.
Jednorazowe odprawy w PGG ruszają w kwietniu. Setki górników czekają na pieniądze
19 mar 2026

Polska Grupa Górnicza podpisała z Ministerstwem Energii umowę ws. dotacji na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych. Spółka zapowiada uruchomienie jednorazowych odpraw w kwietniu.
Od lipca podwyżki w ochronie zdrowia. Wiceminister: "Wszyscy poniesiemy skutki finansowe"
16 mar 2026

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka poinformowała w poniedziałek, że na posiedzeniu zespołu trójstronnego nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie przesunięcia waloryzacji płac minimalnych. W związku z tym 1 lipca wynagrodzenia w ochronie zdrowia wzrosną - dodała.

Satelity i technologia stealth - polski program kosmiczny: plany wydania 2,4 miliardów złotych na najbliższe 9 lat
13 mar 2026

Sieć Badawcza Łukasiewicz zaprezentowała Program Badań Kosmicznych - kilkadziesiąt projektów za 2,4 mld zł realizowanych do 2035 r. Polska ma budować własne platformy satelitarne, technologie rakietowe i materiały obniżające wykrywalność. Satelity mają być wynoszone na orbitę m.in. z samolotów i mobilnych wyrzutni. Rząd mówi wprost: nie chcemy zależeć od zagranicznych korporacji.
NFZ planuje zmiany w rozliczaniu badań diagnostycznych. Czy pacjenci powinni się martwić?
05 mar 2026

Narodowy Fundusz Zdrowia planuje zmienić zasady rozliczania badań diagnostycznych: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, kolonoskopii i gastroskopii. Prezes NFZ Filip Nowak uważa, że zmiana nie wpłynie na dostępność tych badań dla pacjentów.
Pracodawcy wciąż nie chcą wypłacać nagród jubileuszowych sprzed 1 stycznia 2026 r. i źle stosują obowiązujące przepisy
02 mar 2026

Pierwszy okres stosowania nowych czy znowelizowanych regulacji prawnych często wiąże się w praktyce z szeregiem wątpliwości, szczególnie tych związanych z odpowiednim postępowaniem w okresie przejściowym. Tak jest również w przypadku przepisów dotyczących stażu pracy. I choć MRPiPS wyjaśnia jak należy postępować, pracodawcy wciąż mają wątpliwości.
Nowe przepisy podnoszą staż pracy, ale nie idą za tym pieniądze. Budżetówki w trudnej sytuacji
26 lut 2026

Rząd wprowadził zmiany w przepisach o stażu pracy, ale nie dał pracodawcom ze sfery budżetowej pieniędzy na ich realizację - pisze w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”.

Poczta Polska dokonała dużej redukcji zatrudnienia. W ciągu roku zlikwidowano 8,5 tysiąca etatów
25 lut 2026

W ub.r. o 14,5 proc. spadło zatrudnienie w Poczcie Polskiej wobec 2024 r., to niemal 8,5 tys. etatów - podał w środę wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona. Dodał, że wstępnie wynik sprzedażowy spółki za 2025 r. uległ poprawie, co było efektem niższych kosztów i wyższych przychodów ze sprzedaży.
Elektroniczny obieg umów – szybszy, prostszy, tańszy
25 lut 2026

Zarządzanie umowami prawnymi w tradycyjnym obiegu dokumentów jest czasochłonne, kosztowne i obarczone ryzykiem błędów. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w firmie pozwala przenieść ten proces do środowiska cyfrowego. Przebiega on wówczas bezpieczniej, szybciej i taniej. Wyjaśniamy, z czego to wynika.
