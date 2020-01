Cyfryzacja zamówień publicznych głównym wyzwaniem w 2020 r.

Zeszły rok w sferze zamówień publicznych upłynął pod znakiem problemów z cyfryzacją oraz pierwszych przygotowań do wejścia w życie nowych zasad prowadzenia postępowań. Najwięcej wątpliwości i obaw zamawiających oraz oferentów wzbudza całkowita cyfryzacja procesu. Kolejne kwestie sporne i fakt, że nie udało się dotychczas przygotować ogólnodostępnego systemu informatycznego do obsługi zamówień, sprawiły, że wejście w życie przepisów przesunięto o rok. Pełna elektronizacja wszystkich przetargów zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r. W związku z tym uwaga sektora publicznego oraz pozostałych uczestników postępowań skupi się w 2020 r. przede wszystkim na wypracowaniu procedur i narzędzi, które pozwolą w pełni przenieść zamówienia publiczne do przestrzeni cyfrowej. Wśród sektorów intensywnie pracujących nad nowymi rozwiązaniami jest branża brokerska.

Polecamy: e-Zamówienia publiczne. Przewodnik po elektronicznych zamówieniach publicznych

reklama reklama



Wyboista droga do cyfryzacji zamówień

Mimo że już od ponad roku wszystkie zamówienia publiczne, o wartości przekraczającej progi wskazane w przepisach europejskich i Prawie Zamówień Publicznych, muszą być prowadzone w pełni elektronicznie, to nie ma jeszcze kompleksowego, przygotowanego centralnie narzędzia do obsługi postępowań, a miało być. Tuż przed wejściem w życie tych zasad w połowie października 2018 r., Urząd Zamówień Publicznych (UZP) poinformował, że platforma e-Zamówienia nie powstanie w zapowiadanym terminie. Rozwiązaniem z pozoru tymczasowym, a funkcjonującym do dzisiaj, jest przygotowany przez Urząd miniPortal służący jedynie do szyfrowania i deszyfrowania ofert. Na nowe, kompleksowe narzędzie jeszcze poczekamy, ponieważ wiosną 2019 roku UZP odstąpiło od umowy z dotychczasowym wykonawcą platformy, a wybór nowego, w zakończonym niedawno przetargu, właśnie został unieważniony przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Część zamawiających sięga po rozwiązania rynkowe

W związku z tym część podmiotów zobligowanych do stosowania zamówień publicznych zdecydowała się na skorzystanie z komercyjnych rozwiązań, zamiast darmowego centralnego narzędzia. Mimo że UZP wydał komunikat, że ich zakup będzie nieracjonalny ekonomicznie. Niektóre korzystają z narzędzi udostępnianych im przez pośredników i doradców, którzy uczestniczą w części przetargów, reprezentując zamawiającego, np. przy wyborze ubezpieczenia.

Cyfrowe narzędzie to tylko jeden kłopot

Brak dalszych prac nad platformą zakupową to nie jedyny problem, z jakim musieli zmierzyć się decydenci. Ważnym zagadnieniem, które na szczęście zostało już rozwiązane, była kwestia ważności przesyłanych w ramach miniPortalu zeskanowanych dokumentów. Debatowano czy moc prawną ma jedynie oryginalny plik, w którym przygotowano ofertę, podpisany podpisem elektronicznym, czy także np. skan wydrukowanego wcześniej pliku, też podpisany cyfrowo. Początkowo odrzucono możliwość przesyłania skanów, jednak w czerwcu UZP dopuściło i tę formę przesyłania ofert. Zasada ta nie dotyczy jednak dołączanych do oferty gwarancji bankowych. Musi to być oryginalny plik z banku, podpisany kwalifikowanym podpisem.