W 2020 r. mogą wzrosnąć ceny ubezpieczeń mienia dla samorządów

Największych zwyżek należy się spodziewać w ubezpieczeniach mienia od skutków żywiołów i nieprzewidzianych zdarzeń. Ich cena od kilku lat rośnie o około 6% w skali roku. Trend ten prawdopodobnie utrzyma się i w latach kolejnych, choć niebezpieczne zjawiska pogodowe z ostatnich lat mogą być przyczyną jeszcze bardziej dynamicznego skoku cen – nawet do 10-15% w 2020 r. Samorządy powinny być też przygotowane na wzrost cen za ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Z kolei w ubezpieczeniach komunikacyjnych sytuacja się już ustabilizowała, a ewentualne większe wydatki w tym zakresie będą wynikały raczej ze zwiększenia wartości posiadanej floty, a nie zmian rynkowych.

Dlaczego rosną ceny ubezpieczeń?

W ostatnich latach dość znacząco wzrosła liczba oraz częstotliwość gwałtownych zjawisk pogodowych, z którymi mamy do czynienia w Polsce. Rośnie zatem łączna kwota odszkodowań wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeń. W związku z tym coraz poważniej traktują ryzyko ziszczenia się szkód o charakterze katastroficznym, co ma oczywiście odzwierciedlenie w cenie ubezpieczeń mienia. Ponadto, ubezpieczyciele podchodzą też bardziej restrykcyjnie do kwestii stanu zabezpieczeń zgłaszanego do ubezpieczenia mienia. W efekcie częściej niż wcześniej, rezygnują z udziału w postępowaniach przetargowych już na etapie wniosków, zapytań i wyjaśnień do SIWZ. Trzeba też pamiętać, że w przypadku samorządów ryzyko szkody kalkulowane jest nie na zasadzie, „czy ona wystąpi”, ale „kiedy dojdzie do pierwszej i jakie będą jej rozmiary”.

Wpływ na dostępność produktów ubezpieczeniowych dla samorządów ma też postępujący proces konsolidacji rynku ubezpieczeń w Polsce. W ostatnich latach byliśmy świadkami kilku fuzji i przejęć wśród zakładów ubezpieczeń. Na szczęście do tej pory nie przełożyło się to bezpośrednio na liczbę ofert składanych w postępowaniach dla samorządów prowadzonych przez EIB. Jednak jeśli trend taki się utrzyma, może to oznaczać znacznie mniejszą konkurencyjność ofert w przyszłości, co może skutkować jeszcze większym wzrostem cen.

Innym obszarem, w którym można się spodziewać utrzymania wzrostu cen polis dla samorządów, jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Wpływ na ten stan rzeczy ma przede wszystkim rosnąca świadomość mieszkańców, którzy ubiegają się o odszkodowania i zadośćuczynienia za ewentualne niedozwolone działania, zaniedbania lub zaniechania władz lokalnych. W związku z tym systematycznie zwiększa się zarówno liczba, jak i wysokość roszczeń wysuwanych wobec samorządów. Niemałą rolę odgrywa w tym procesie również aktywność różnego rodzaju kancelarii odszkodowawczych, których liczba w ciągu ostatnich kilku lat zauważalnie się zwiększyła. Można zaobserwować wzrost liczby spraw dotyczących szkód osobowych, a kwota zgłaszanych roszczeń może w wielu przypadkach stanowić poważne zagrożenie dla budżetów samorządowych.