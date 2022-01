MF: Jak rozliczyć niewydane w 2021 r. środki w programie "Laboratoria przyszłości"

Jak zakwalifikować środki z programu "Laboratoria przyszłości", których szkoła nie wykorzystała w 2021 r. i przeszły na 2022 r.?

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, realizująca jeden z postulatów "Polskiego Ładu". W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymały środki na zakup wyposażenia z zakresu nowych technologii (np. robotyki). W 2021 r. do rozdysponowania było prawie 1 mld złotych (nabór zakończył się 30 listopada 2021 r.).

Laboratoria przyszłości - jak w 20212 r. rozliczyć niewydane środki w 2021 r.

Co do środków niewykorzystanych w roku 2021 MF wskazało, że środki te będą stanowiły przychody budżetu 2022 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i należy je ujmować w §905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

Laboratoria przyszłości - kwalifikacja budżetowa

Właściwym do zaklasyfikowania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu Laboratoria przyszłości jest dział 801 — Oświata i wychowanie oraz odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej stosowane dla publicznych szkół podstawowych ujęte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Resort wskazał, że w zakresie wyboru właściwego paragrafu dochodowego kluczowy jest katalog wyposażenia, który otrzymały szkoły.

Zdaniem MF środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 klasyfikowane są w paragrafach:

- paragraf „218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19";

- paragraf „609 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W wyjaśnieniach zaznaczono, że wydatki należy ujmować w paragrafach zgodnych z charakterem ekonomicznym wydatków.

Laboratoria przyszłości - jakie wyposażenie trafiło do szkół?

Dzięki programowi do szkół mogły trafić w ramach tzw. wyposażenia podstawowego :

• Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)

• Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami

• Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)

• Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Wyposażenie to może trafić do każdej szkoły podstawowej w Polsce i być dostępne dla uczniów na każdym przedmiocie, ale też na zajęciach pozalekcyjnych (np. kółkach zainteresowań). Celem jest wsparcie procesu dydaktycznego i uczynienie go bardziej interdyscyplinarnym i innowacyjnym.

Laboratoria przyszłości a inne programy

Założeniem inicjatywy nie jest nauka zdalna.

Sprzęt służący do nauczania na odległość będzie kupowany w ramach innych inicjatyw, przykładowo tych ujętych w Krajowym Planie Odbudowy. Dlatego w katalogu dyrektorzy szkól nie znaleźli np. laptopów (za wyjątkiem tych przeznaczonych do obsługi drukarek 3D) czy monitorów interaktywnych - zapewnienie ich szkołom będzie się odbywało w ramach innych działań (np. programu Aktywna Tablica).

Laboratoria Przyszłości skupiają się na wyposażeniu, które służy przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny, dając szkołom taką możliwość szczególnie podczas nauki stacjonarnej.

artykuł opracował Tomasz Król