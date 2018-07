Przegląd zmian w Karcie Nauczyciela 1 września 2018 r.

Na wstępie należy zaznaczyć, że wiele istotnych z punktu widzenia nauczyciela zmian weszło w życie już 1 stycznia 2018 r. Do zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim należą zmiany w urlopach dla poratowania zdrowia oraz wypoczynkowym. Po 1 stycznia 2018 r. nauczyciele na innych zasadach korzystają z uprawnień rodzicielskich w szkołach. Kolejne zmiany tą grupę zawodową czekają już we wrześniu. Co się zmieni w roku szkolnym 2018/2019?

Jedna ze zmian, która wejdzie w życie już 1 września 2018 r. dotyczy awansu zawodowego nauczycieli. Zgodnie z art. 9 a pkt 5 nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy i legitymujący się 5-letnim stażem pracy na uczelni, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela mianowanego.

Od nowego roku szkolnego zmienią sią zasady odbywania stażu. Ustawą z dnia 27 października 2017 r. dodany został art. 9d ust. 4 a, zgodnie z którym nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Ustawa, o której mowa w zdaniu poprzednim zmieniła również przepisy dotyczące czasu nauczycieli. W art. 42 dodany został pkt 5 c zgodnie z którym nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe. To tylko niektóre zmiany w Karcie Nauczyciela.

Poniżej przedstawiamy Państwu tabelaryczne zestawienie zmian, które wchodzą w życie już 1 września 2018 r.