Charakter prawny odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy nie ma charakteru powszechnego. W szczególności przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy nie przewidują powszechnego prawa do odprawy z tego tytułu. Z tego względu o przyznaniu prawa do odprawy przesądzają przepisy szczególne - w tym pragmatyki zawodowe. Regulacje zawarte w przepisach szczególnych decydują, komu, w jakich okolicznościach i w jakiej wysokości przyznaje się odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

reklama reklama

Zdarzeniem prawnym, z którym przepisy prawa wiążą prawo nauczyciela do odprawy, jest rozwiązanie stosunku pracy. Bez rozwiązania stosunku pracy - prawo do odprawy z tego tytułu nie powstaje. W szczególności wykluczone jest prawo do odprawy w przypadku, gdy nauczyciel na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą zostaje przeniesiony do innej szkoły. W takiej sytuacji prawo do odprawy nie przysługuje nawet w sytuacji, gdy dotychczasowa szkoła, w której zatrudniony był nauczyciel, uległa likwidacji (wyrok Sądu Najwyższego z 22 listopada 2001 r., sygn. akt I PKN 701/00). Jak zauważa Sąd Najwyższy w powołanym wyroku, przeniesienie jest zwykłym sposobem zmiany stosunku pracy nauczyciela mianowanego. Po przeniesieniu pozostaje on z nowym pracodawcą w tym samym stosunku pracy, choć niekiedy na innych warunkach niż uprzednio.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł:

Odprawy dla zwalnianych nauczycieli

W publikacji omówiono pozostałe kategorie odpraw.