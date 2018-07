Forma zatrudnienia nauczyciela przedszkola po 1 września 2018 r.

Wprowadzony do Karty Nauczyciela art. 10 a stanowi, że w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Szkołami oraz placówkami, o których mowa we wspomnianym powyżej art. 1 ust. 2 pkt 2 są:

publiczne przedszkola, szkoły oraz placówki prowadzone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

przedszkola niepubliczne, niepubliczne placówki oraz szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Praca nauczyciela przedszkola oraz szkoły wiążę się z wykonywaniem obowiązków w określonym miejscu, czasie, a ponadto pod stałym nadzorem pedagogicznym. Oczywistym jest, że nauczyciele powinni mieć umowy o pracę. Praktyka była inna. Często podpisywano umowy cywilnoprawne. To właśnie dlatego ustawą o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono art. 10 a do Karty Nauczyciela. Regulacja zacznie obowiązywać już po wakacjach, tj. we wrześniu 2018 r.

Dzięki tej regulacji nauczyciele zarówno przedszkolni, jak i szkolni podpiszą umowy o pracę. Od 1 września 2018 r. bez znaczenia będzie fakt czy jest to placówka państwowa, czy też prywatna.

Należy pamiętać, że podpisanie umowy zlecenia nie jest równoznaczne z zatrudnieniem w szkole, czy też przedszkolu. Osoba, która po 1 września 2018 r. będzie miała podpisaną umową cywilnoprawną z placówką nie będzie uważana za jej nauczyciela. Będzie to miało swoje konsekwencje - osoby pozostające ze szkołami oraz przedszkolami w stosunku cywilnoprawnym nie będą mogły realizować obowiązków związanych z własnym zawodem.