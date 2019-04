Urzędy zamknięte 2 maja 2019 r.

W dniu 9 kwietnia 2019 r. wydano zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. W związku z tym tego dnia wszystkie urzędy będą zamknięte. Najbliższa sobota po majówce (11 maja 2019 r.) będzie dla tych pracowników pracująca.

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest uprawniony do ustalenia, w drodze zarządzenia, dnia wolnego. Jednakże warunkiem wyznaczenia takiego dnia jest określenie, w którą sobotę zostanie on odpracowany. Ponadto dotyczy to wyłącznie dni przypadających pomiędzy świętami (dniami wolnymi od pracy).

Podkreślić należy w przypadku pracowników zatrudnionych w urzędach państwowych dzień 2 maja 2019 r. jako wolny ustali kierownik danego urzędu. Kierownik ma obowiązek poinformować na 14 dni przed o tym, że urząd będzie zamknięty. Ma także obowiązek wyznaczyć dzień, w którym dzień wolny zostanie odpracowany. Informacja dotycząca ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy powinna zostać przekazana w sposób przyjęty w danym urzędzie. Przypomnieć należy, że administracja samorządowa to administracja, która na celu ma zaspokojenie potrzeb obywateli na danym terenie. Mowa tu administracji gminnej, powiatowej, jak również wojewódzkiej.

Majówka nie jest ostatnim długim weekendem w 2019 r. Kolejny długi weekend już w czerwcu. W dniu 20 czerwca 2019 r. wypada Boże Ciało. Z kolei za ponad 3 miesiące, czyli 15 sierpnia 2019 r. (czwartek) pracownicy mają szansę na kolejny długi weekend, gdyż w Polsce obchodzone jest święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

