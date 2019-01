Minimalne wynagrodzenie nauczycieli 2019 r.

Pensje nauczycieli mają wzrosnąć o ok. 5%. Wyższe wynagrodzenie należne będzie od 1 stycznia 2019 r., jednakże można go wypłacić dopiero po trzech miesiącach od opublikowania ustawy budżetowej. Nauczyciele otrzymają więc wyrównanie.

Przypomnijmy, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. wynosi 2 250 zł. Wzrosło więc o ponad 7%. Warto pamiętać, że stawka godzinowa w roku 2019 również jest wyższa. W porównaniu do roku ubiegłego o 1 zł.

Ile zarobi nauczyciel?

W roku 2019 minimalne stawki wynagrodzenia dla nauczyciela stażysty wyniosą od 2230 zł do 2538 zł, nauczyciela kontraktowego od 2250 zł do 2611 zł, nauczyciela mianowanego od 2268 zł do 2965 zł, zaś dla nauczyciela dyplomowanego 2651 zł do 3483 zł.

Wysokość stawek uzależniona jest od tytułu zawodowego. W załączniku do rozporządzenia omawianego w niniejszym artykule w tabelaryczny sposób ujęto wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciela nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany 1 Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2538 2611 2965 3483 2 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 2250 2289 2584 3033 3 Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie 2230 2250 2268 2651

Opracowała Marta Pawłowska