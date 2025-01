Jak wyliczyć dodatek za pracę w porze nocnej w 2025 r.?

Przedsiębiorcy mają czas do 31 stycznia 2025 r. na wysłanie PIT-11. Co dalej? Co zrobić w przypadku spóźnienia? PIT-11 jest podstawową informacją o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy mają czas do 31 stycznia 2025. r na złożenie tego dokumentu.