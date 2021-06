Zwolnienia dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

Rada gminy postanowiła podjąć uchwałę ustanawiającą zwolnienia w podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców. Czy w takiej uchwale - jako warunek uzyskania zwolnienia - można zapisać brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy?

Odpowiedź: Nie. Uprawnienie określone w art. 7 ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych do ustanawiania zwolnień przez gminę dotyczy wyłącznie zwolnień przedmiotowych - tj. takich, które odnoszą się do pewnej kategorii przedmiotów opodatkowania. Warunek niezalegania z podatkami i opłatami stanowiącymi dochód gminy sprawia, że zwolnienie traci czysto przedmiotowy charakter. Jego udzielenie staje się bowiem zależne od cech podatnika. Jest to zatem zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe.

