2.1. Na czym polegają zmiany

Od 1 stycznia 2019 r. podatnik będzie informował o zamiarze dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym dobrowolnie prowadził księgi rachunkowe. Nie będzie już zatem musiał składać takiego zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem następnego roku podatkowego. Zmiana ta dotyczy jednostek chcących prowadzić dobrowolnie księgi rachunkowe już w 2019 r.

2.2. Przygotowanie do zmian

Krok 1. Sprawdź, czy możesz dobrowolnie prowadzić księgi rachunkowe

Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych jest zarezerwowane (zgodnie z art. 2 ust. 2 u.rach.) dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich. Mogą one prowadzić je dobrowolnie od 1 stycznia 2019 r., jeśli ich przychody za 2018 r. są niższe niż 8 559 000 zł (2 000 000 euro × 4,2795 zł/euro; kurs ogłoszony przez NBP na 1 października 2018 r.).

Krok 2. Upewnij się, że w zeznaniu rocznym poinformowałeś o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg

Zgodnie ze zmianą brzmienia art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości (połączoną ze zmianą art. 24a ust. 5 u.p.d.o.f.) podatnik, który zacznie dobrowolnie prowadzić księgi rachunkowe z początkiem 2019 r., będzie miał obowiązek poinformowania o tym w zeznaniu rocznym za 2019 r. składanym do 30 kwietnia 2020 r. Podatnik może co prawda do końca 2018 r. złożyć zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg w 2019 r. (tj. według starych przepisów), ale zawiadomienie to będzie prawnie nieskuteczne. Skuteczne będzie wyłącznie złożenie zawiadomienia o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg złożone w zeznaniu rocznym. Chociaż ustawa o wprowadzeniu uproszczeń wskazuje, że zawiadomienie złożone do końca 2018 r. będzie od 1 stycznia 2019 r. – w rozumieniu ustawy o PIT – prawnie nieskuteczne, to nadal istnieje również zapis (art 43 ust. 1) wskazujący, że zmiany w ustawie o rachunkowości mają zastosowanie po raz pierwszy dopiero do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r. W celu uniknięcia jakiejkolwiek możliwości zakwestionowania wyboru prowadzenia dobrowolnie ksiąg rachunkowych w 2019 r., nie szkodzi jednak złożyć zawiadomienia według „starych” przepisów, tj. w terminie do 31 grudnia 2018 r., a następnie – jak zostało wskazane wcześniej – wraz z zeznaniem podatkowym za 2019 r.

Podstawa prawna:

art. 24a ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 – w brzmieniu nadanym przez ustawę z 9 listopada 2018 r.

art. 2 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 – w brzmieniu nadanym przez ustawę z 9 listopada 2018 r.

art. 7 pkt 10, art. 9, art. 9 pkt 1, art. 42 ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druk sejmowy nr 2862) – oczekuje na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw

