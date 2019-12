Opodatkowanie Centralnych Ośrodków Sportu

Powyższe stanowisko zaprezentował NSA w wyroku o sygn. II FSK 1162/17, który utrzymał w mocy wyrok WSA w Gdańsku. Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym.

Z wnioskiem o interpretację wystąpił Centralny Ośrodek Sportu (COS) będący instytucją gospodarki budżetowej, utworzoną w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej. W ramach prowadzonej działalności COS udostępnia między innymi obiekty sportowe do bezpłatnego korzystania przez stowarzyszenia, których celem statutowym jest prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury i sportu. Dodatkowo COS zajmuje się utrzymaniem obiektów sportowych i zarządzaniem nimi, a także przygotowaniem sportowym reprezentantów RP do wzięcia udziału w międzynarodowych zawodach sportowych.

Zgodnie z art. 29 ust. 1a ustawy o sporcie działalność COS polegająca na realizacji zadań publicznych związanych z zapewnieniem warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych do szkolenia sportowego w zakresie: bieżącego utrzymania obiektów sportowych i zarządzania nimi oraz przygotowania kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy nie stanowi działalności gospodarczej.

Na tej podstawie COS chciał uzyskać potwierdzenie, że posiadane budowle nie będą podlegały opodatkowaniu, a budynki i grunty będą korzystały ze zwolnienia z uwagi na udostępnienie ich stowarzyszeniom.

Burmistrz wydając interpretację uznał stanowisko COS za nieprawidłowe. Podkreślił, że ustawodawca wyłączył z działalności gospodarczej jedynie pewne kategorie aktywności COS. Wyłączenie nie ma bowiem charakteru generalnego, w tym sensie, że nie każda działalność COS nie stanowi działalności gospodarczej. Nie jest działalnością gospodarczą, realizacja zadań publicznych związanych z zapewnieniem warunków organizacyjnych, ekonomicznych do szkolenia sportowego między innymi bieżącego utrzymania obiektów sportowych i zarządzania nimi. A zatem utrzymanie lub zarządzanie tylko takimi obiektami sportowymi, które są wykorzystywane w zakresie szkolenia sportowego w ramach działalności podstawowej (realizacja zadań publicznych) COS, nie jest działalnością gospodarczą. Obiekty te zasadniczo muszą służyć szkoleniu sportowemu, a nie innym celom np. rekreacyjnym czy turystycznym. Podstawowym celem utrzymania takiego obiektu nie może być osiąganie zysków z tytułu odpłatności, ale realizacja zadań publicznych polegających na zapewnieniu odpowiednich warunków do treningu sportowców.

Tym samym organ podkreślił, że jeżeli nieruchomości wykorzystywane są dwojako (na cele działalności podstawowej i komercyjnej), to należy przyjąć, że są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a zatem powinny być opodatkowane wg stawek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podobnego zdania był zarówno sąd I instancji, jak i II instancji. W wyrokach wskazano, że z samej istoty instytucji gospodarki budżetowej wynika, iż jest to podmiot samofinansujący i nastawiony na osiągnięcie zysku. Zauważono również, że ze zwolnienia mogą korzystać grunty i budynki zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w określonym zakresie. Działalność taka winna być prowadzona nieodpłatnie, bowiem jej odpłatność powoduje uznanie jej za działalność gospodarczą. Jeżeli dane grunty, budynki lub ich części są wykorzystywane i do prowadzenia wspomnianej wyżej działalności wśród dzieci i młodzieży, i jednocześnie do prowadzenia działalności gospodarczej, wówczas nie można uznać ich za zwolnione od podatku.

Jednocześnie NSA zwrócił uwagę, że w tym zakresie wykształciła się już jednolita linia orzecznicza. Przywołał przy tym wyrok z 19 lutego 2019 r. opisywany na łamach naszego Portalu: „Obiekty sportowe udostępniane stowarzyszeniom a zwolnienie z podatku”.

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl