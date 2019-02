VAT od obiadów dla pracowników jeszcze nierozstrzygnięty

Na rozstrzygnięcie przyjdzie jednak jeszcze trochę poczekać, gdyż wojewódzkie sądy administracyjne zajęły w tej sprawie przeciwne stanowiska.

Z jednej strony – w wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2018 r. (sprawa o sygn. I SA/Gd 328/18) – stwierdzono, że czynności polegające na wydawaniu posiłków w stołówkach szkolnych w ogóle nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT).

Sąd w szczególności uznał, że nie ma podstaw do różnicowania usług stołówkowych świadczonych na rzecz nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Zakres czynności wykonywanych przez pracowników administracyjnych, mimo że nie polega na bezpośrednim prowadzeniu zajęć edukacyjnych, pozostaje ściśle związany z działalnością edukacyjną. W związku z tym, nie znajdują w tym przypadku zastosowania przepisy regulujące zwolnienie od podatku, a obrót z tytułu sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej w ogóle nie powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wydawało się zatem, że samorządy uzyskały kolejne pozytywne stanowisko i będą mogły rozważać rezygnację z konieczności rozliczania tego typu dochodów.

Jednakże w dniu 4 grudnia 2018 r. wojewódzki sąd administracyjny w Rzeszowie (sprawa o sygn. I SA/Bd 772/18) wydał wyrok, w którym uznał, że wyżywienie kadry pedagogicznej nie mieści się w wykonywanej przez jednostki oświatowe funkcji wychowawczej (opiekuńczej). W konsekwencji stwierdzono, że opłaty wnoszone przez kadrę pedagogiczną powinny być rozliczane na gruncie VAT.

O ile zatem w odniesieniu do wyżywienia uczniów i wychowanków stanowisko sądów administracyjnych jest w zasadzie jednoznaczne, tak kwestia konieczności ujmowania wpłat z tytułu wyżywienia pracowników w dalszym ciągu pozostaje otwarta. Oznacza to zatem, że w zakresie tych dochodów zasadne byłoby ich dalsze rozliczanie, przynajmniej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Michał Kostrzewa radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych