Pytanie: Czy można remontem określić zakres prac w pomieszczeniu biurowym: usunięcie starej wykładziny, montaż nowej wykładziny, montaż lampy sufitowej i prace wykończeniowe (montaż cokolików, prace porządkowe)? Który z paragrafów klasyfikacji budżetowej jest właściwy - § 427 czy § 430?

Odpowiedź: Klasyfikacja wydatku poniesionego na realizację prac opisanych w pytaniu do właściwego paragrafu uzależniona jest od zakresu i charakteru prowadzonych prac budowlanych. W zależności od sytuacji można go zaklasyfikować do § 427 "Zakup usług remontowych" lub § 430 "Zakup usług pozostałych".





Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł: Klasyfikacja budżetowa prac remontowych

Zapoznaj się z uzasadnieniem odpowiedzi.