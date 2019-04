Nieprawidłowa ewidencja należności długoterminowych

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

W urzędzie miejskim nie dokonywano rocznego przeniesienia należności, które z długoterminowych stały się krótkoterminowymi, z konta 226 „Długoterminowe należności budżetowe” na konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Zamiast tego na koniec każdego roku obrotowego na koncie:

221 - przypisywano raty należności długoterminowych w kwocie faktycznie wpłaconej,

226 - pomniejszano saldo tego konta o kwoty rat należności długoterminowych wpłaconych w danym roku obrotowym, ujęte na koncie 221.

W efekcie saldo konta 226 obejmowało zarówno należności długoterminowe, jak i należności krótkoterminowe. Saldo odpowiadało należnościom, które stały się w danym roku obrotowym krótkoterminowe, ale nie zostały przeniesione na konto 221 ani spłacone.

PRAWIDŁOWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Konto 226 służy do ewidencji należności długoterminowych. Należności krótkoterminowe ujmuje się na koncie 221 (pkt 30 i 35 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont). Na stronie Wn konta 226 ujmuje się przypis należności długoterminowych, a na stronie Ma - przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych, w korespondencji z kontem 221. Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość należności długoterminowych. Należności krótkoterminowe ujmuje się na koncie 221. Przypis na tym koncie ujmuje się w kwocie wymaganej wpłaty, wynikającej z dokumentu źródłowego. Dokonuje się go na początku roku, pod datą wymagalności konkretnej należności, która z długoterminowej zmieniła się na skutek upływu czasu w krótkoterminową. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie tym saldo zeruje się. Jeśli należność nie zostanie uregulowana albo wpłacona w kwocie niższej niż wymagana, na koncie powstaje saldo należności (zaległości).

Oprac. Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli

