Zaniechanie prowadzenia szczegółowej ewidencji zobowiązań

Prawidłowy sposób postępowania: Ewidencja szczegółowa rozrachunków na kontach zespołu 2 w jednostkach budżetowych musi być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej. Zapis rozporządzenia, na który powołuje się główny księgowy, jest ogólny i dotyczy zarówno jednostek budżetowych, jak i samorządowych zakładów budżetowych. Jednostki budżetowe są zobowiązane do wykazywania wielkości zobowiązań z poszczególnych tytułów w sprawozdaniu Rb-28S, które wymaga ich ujęcia według podziałek klasyfikacji budżetowej (§ 8 ust. 1 załącznika nr 36 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej). Sprawozdania budżetowe muszą być sporządzane na podstawie ewidencji księgowej (§ 9 ust. 2 ww. rozporządzenia). W związku z tym jednostki budżetowe przy tworzeniu swoich zakładowych planów kont muszą uwzględnić te przepisy poprzez wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji pomocniczej do kont zespołu 2 w szczegółowości według podziałek klasyfikacji budżetowej. Wynika to wprost z § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont, który stanowi, że zakładowy plan kont powinien zapewniać możliwość sporządzenia sprawozdań budżetowych.

W odróżnieniu od jednostek budżetowych w samorządowych zakładach budżetowych nie ma obowiązku prowadzenia szczegółowej ewidencji zobowiązań według podziałek klasyfikacji budżetowej. Wynika to z tego, że w sporządzanym przez zakłady sprawozdaniu budżetowym Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych wykazuje się wyłącznie ogólne kwoty należności i zobowiązań, bez podziału na ich tytuły.

Uwaga! Od 1 stycznia 2019 r. plany finansowe mogą być także sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, grupa paragrafów klasyfikacji budżetowej - 1400, 1100, 1200, 1300, 1401, 1402, 1403, 1101, 1102, 1103, 1201, 1202, 1203, 1301, 1302, 1303, 1800, 1810, 1600, 1601, 1602, 1610, 1611, 1612, 1620, 1630. W zakresie szczegółowości prezentacji planowanych wydatków jednostek zmieniono formularz sprawozdania Rb-28S. Została dodana nowa kolumna "grupa paragrafów".

Wprowadzone zostały również zmiany w załączniku nr 36 stanowiącym instrukcję sporządzania sprawozdań w zakresie budżetów JST.

Zmiana ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-28S za styczeń 2019 r.

