Nieprawidłowości w zakresie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od domku letniskowego

Dnia 29 stycznia 2019 r. rada miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku. W uchwale ustalono stawki opłat w odniesieniu do domków letniskowych - 20 zł, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny, oraz 240 zł, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny. W odniesieniu do innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w których znajdują się miejsca noclegowe - wysokość rocznej stawki ryczałtowej dodatkowo zróżnicowano ze względu na liczbę miejsc noclegowych. Ponadto w uchwale znalazł się zapis, że uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia we właściwym dzienniku urzędowym.

Podstawę prawną uchwały rady miejskiej stanowi art. 6j ust. 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ustawy o utrzymaniu czystości). Zgodnie z powołanym przepisem, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub odmiennej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Z przyjętego unormowania wynika, że ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter roczny i powinna obowiązywać w okresie całego roku.

Roczny charakter ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oznacza, że stawka ta określona uchwałą, która zaczyna obowiązywać w trakcie roku, nie może mieć zastosowania do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami w tym roku. Przyjęcie odmiennego stanowiska powodowałoby bowiem negatywne skutki dla właścicieli domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w postaci obciążenia w 2019 r. wyższą opłatą roczną.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe powinna następować z odpowiednim wyprzedzeniem - tak aby podatnicy tej opłaty nie byli zaskakiwani zmianą w ciągu roku i mogli się do niej przygotować. Dokonanie zmiany w omawianym zakresie w ciągu roku kalendarzowego stanowi naruszenie art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości.

Stosownie do art. 2 Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza wynikające z niej zasady zaufania obywatela do państwa i pewności prawa, zmiana stosowanych dotychczas zasad naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami nie może pociągać za sobą niekorzystnych skutków dla podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia. Powinna być zatem dokonywana z zastosowaniem odpowiedniej vacatio legis lub co najmniej techniki przepisów przejściowych, co nie miało miejsca w omawianej sprawie.

Podmiotem odpowiedzialnym za zaistnienie omawianych nieprawidłowości jest organ, który podjął wadliwą uchwałę, tj. rada miejska.

art. 2 ustawy z 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 114, poz. 946)

art. 6j ust. 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1629)

MAGDA GROTKIEWICZ

prawnik specjalizujący się w tematyce finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, redaktor prowadzący dwutygodnik "Rachunkowość Budżetowa"