Odpowiedź: Umowa na zastępstwo ma pomóc zapełnić "lukę" powstałą w związku z czasową nieobecnością pracownika. Ma więc dać pracodawcy możliwość uzyskania realizacji zadań świadczonych do tej pory przez tę osobę. Skoro pracownica jest zatrudniona na 1/2 etatu, to pełnoetatowe zatrudnienie zastępcy w sposób znaczący wykracza poza zakres jej prac (ilościowy i czasowy), co podważa możliwość kwalifikowania tej umowy jako umowy na zastępstwo. Terminem końcowym umowy na zastępstwo jest data powrotu zastępowanego pracownika do pracy, która może nie być z góry znana (jak również przewidywana pierwotnie data końcowa, np. zwolnienia lekarskiego, może ulegać nawet wielokrotnym modyfikacjom).

Określanie wymiaru etatu i trwania umowy zawartej na zastępstwo

